Dursun Metin'in Eşi Fatoş Metin Muhtar Seçildi

Dursun Metin'in Eşi Fatoş Metin Muhtar Seçildi
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Çankırı'da, yaşamını yitiren Muhtar Dursun Metin'in eşi Fatoş Metin, yapılan seçimde tek aday olarak muhtar seçildi. Fatoş Metin, eşinin yarım kalan projelerini devam ettirme sözünü verdi.

ÇANKIRI Buğday Pazarı Mahallesi muhtarı iken yaşamını yitiren Dursun Metin'in (53) yerine, aday olan eşi Fatoş Metin (44) muhtar seçildi.

Buğday Pazarı Mahallesi Muhtarı Dursun Metin'in, 10 Nisan'da yaşamını yitirmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından 1 Haziran'da muhtar seçiminin yenilenmesi kararı alındı. Dursun Metin'den boşalan göreve eşi Fatoş Metin aday oldu. Tek adayla gerçekleştirilen seçimde 17 bin 295 seçmen, 45 sandıkta oy kullandı. Geçerli oyların tamamını alan Fatoş Metin, eşinin yerine muhtar seçildi.

'ONUN YARIM KALDIĞI YERDEN BEN DEVAM EDECEĞİM'

4 çocuk annesi Fatoş Metin (44), muhtar seçildiği için mutlu olduğunu söyledi. 30 senelik evliliği olduğunu; ancak eşini 10 Nisan'da kaybettiğini aktaran Metin, "Çok hayali vardı muhtarlık için, çok istediği bir şeydi muhtarlık. Adaylığını 3 sene önce açıklamıştı. Kendini tanıttı, sevdirdi mahallemize. Mahallemiz de onu çok sevmişti. Allah razı olsun hepsinden" dedi.

Eşinin muhtarlığı dönemindeki hizmetlerine değinen Metin, "Sağlık ocağını ve eczaneleri getirdi mahallemize ama yapmak istediği birkaç proje daha vardı. Onun yarım kaldığı yerden ben devam edeceğim. Onun emanetine sahip çıkmak için onun adını yürütmek için onun makamını yürütmek için devam edeceğim inşallah. Benim de yapacağım çok şey var. İnşallah onları da yapmak istiyorum, yapacağıma da. Bunu istememin sebebi eşim buraya çok emek verdi; emeğini biliyorum, hayalini biliyorum, neler yapmak istediğini biliyorum. Muhtarlığı ne kadar çok istediğini biliyorum. Ama olmadı ömrü o kadarmış" açıklamasında bulundu.

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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