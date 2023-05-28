Dünyanın en uzun boylu kadını seyyar sandıkta oy kullandı

Safranbolu'da yaşayan ve dünyanın en uzun boylu kadını olan Rumeysa Gelgi, seyyar sandık uygulaması ile Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy kullandı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan dünyanın en uzun boylu kadını olan weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi (26), Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı.

Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, 'Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy kullanmak için seyyar sandık uygulaması için başvuruda bulundu. Bunun üzerine ilçe seçim kurulu görevlileri, bugün Gelgi'nin Tuğra Sokak Emek Mahallesi'ndeki evine gitti. Gelgi, 8801 nolu seyyar sandıkta oyunu kullandı. Gelgi, seçimlerin ilk turunda da oyunu evinden kullanmıştı.