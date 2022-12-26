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Dünyanın en tehlikeli hayvanı karşısında minik kedinin yaptığına kimse inanamadı

Yaşam Haberleri

Dünyanın en tehlikeli hayvanı olarak bilinen timsahın ağzından yemeğini alan kedi, cesaretiyle alkış topladı.

Cesaretleri ve korkusuzluklarıyla zaman zaman ilginç görüntüler ortaya çıkmasına neden olan kediler, bu sefer de yanıltmadı. Karnı acıkan kedi besini edinebilmek için bir timsahın ağzını tercih etti.

TİMSAH DERİN UYKUSUNA DEVAM ETTİ

Tam bir avcı edasıyla timsahın yanına sokulan kedi patisini timsahın ağzının içine uzatarak kaptığı et parçasını menüsüne eklemeyi başardı. Olan bitenden habersiz timsah uyumaya devam etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Yaşam

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