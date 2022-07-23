Dünyanın en güçlü yılan balığı ve timsah karşı karşıya geldi, sonra olanlar çok feci

Doğanın en güçlü hayvanlarından yılan balığı ve timsahın karşı karşıya geldiği anlar, sosyal medyada binlerce izlenme aldı. Timsah, bir yılan balığını avlamak istedi ancak o sıradan bir rakip değildi. Çünkü dünyanın en güçlü elektrikli yılan balığı ile karşı karşıya kaldı.

860 VOLT ELEKTRİK VURDU

Timsah, kolay bir av bulduğunu sanırken saniyeler sonra yaşananlar timsahın çırpınarak yılanı bırakmasına neden oldu. Yılan balığı tam 860 volt elektriği birden timsaha doğru gönderdi. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.