Düğününden görüntü paylaşan gelin isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış

Düğününden görüntü paylaşan gelin isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış
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Düğününden görüntü paylaşan gelin isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış
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Takı töreninde tüm takıların sadece damada takılmasına ve kendisinin tebrik bile edilmemesine tepki gösteren gelin, "Sanki Baran tek başına evlenmiş gibi davrandılar. Eşimin ailesi çok yobazmış" diyerek yaşadığı gerginliği sosyal medyada paylaştı.

Bir düğünde yaşanan takı töreni gerginliği sosyal medyada gündem oldu. Gelin, eşinin ailesinin tüm takıları sadece damada takmasına ve kendisini tebrik bile etmemesine isyan etti. O anlara ait görüntüleri paylaşan genç kadın, "Eşimin ailesi çok yobazmış" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ÇOK AYIP EDİLDİ"

Paylaştığı videoda duygularını anlatan gelin, "Abim, Baran'a tepki gösterip 'Ben de sana takmayacağım' dedi. Çok ayıp edildi, sanki Baran tek başına evlenmiş gibi davrandılar" ifadelerini kullandı.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Takı töreni sırasında damadın ailesinin yalnızca damada yönelmesi ve gelini görmezden gelmesi sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar gelini desteklerken, bazıları ise özel aile dinamiklerinin kamuoyuna açık şekilde paylaşılmasını eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu

Demet Özdemir'in cesur elbisesi geceye damga vurdu
Haberler.com
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıOsman Özdemir:

Peki senin yaptığın nasıl bir iş sosyal medya da aileyi rencide ediyor sun adet denen birşey var bizde de kız tarafı kıza erkek tarafı erkeğe takısı ni takar hatta kına gecesi takılan takılara erkek tarafı hiç bir şekilde müdahale veyahut tasarruf da bulunamaz aynı şekilde düğünde erkek tarafı aynı şekilde olur herkesin bir örf âdeti vardır ve buna kimse karışamaz işine gelmiyor sa evlenme

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Haber YorumlarıSer_hat:

Sana takılsa çağaş,damada takılınca yobaz...

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Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

BRAVO KIZ SANA HELAL OLSUN DOBRA İNSAN.

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Haber YorumlarıSelman:

tabi işine gelmedi değilmi orada kadın istismarı yapılıp kadına pozitif ayrımcılık ihaneti sergilenip sizi göklere çıkarıp şımartmadılar yobaz oldular damat adam olsa bu paylaşım üzerine seni boşar.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

takıyı bayanlar geline erkekler damada takabilirler kimsede üzülmezdi

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