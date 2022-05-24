Düğünle ilgili paylaşım sosyal medyayı çalkaladı: 2020'de eniştemdi şimdi eşim - Haberler

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Düğünle ilgili paylaşım sosyal medyayı çalkaladı: 2020'de eniştemdi şimdi eşim

Haberler.com - Yaşam
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Sosyal medyada bir düğün paylaşımının üzerine yazılan yazı, ortalığı karıştırdı. "2020'de eniştemdi, 2022'de eşim" yazılı paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda görüntülenme aldı. Söz konusu yazının neden yazıldığı ise henüz net değil.

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaşılan bir düğün videosu, üzerinde yazılanlar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

"2020'DE ENİŞTEMDİ"

Genç kız, düğün videosunun üzerine "2020'de eniştemdi, 2022'de eşim" notunu düştü. Bu not kafa karışıklığı yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, notla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

HERKES MERAK İÇERİSİNDE KALDI

Videonun kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşime girmesinin ardından video ile ilgili de tartışma başladı. Bazıları, "Belki de uzaktan akrabalardır, ya da arkadaşının eşidir" iddiasında bulundu. Konuyla ilgili taraflardan açıklama ise henüz yok.

Sosyal medyada videoya gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

  • Hemen eleştirmeyin, belki de arkadaşının eşiydi.
  • İnsanlar hata yapmış olabilir, belki de doğruyu bulmuşlardır.
  • Bence etik değil, her ne kadar aşık olsan da eniştem demişsin
  • Ne yaşadıklarını bilmiyoruz
  • Yaptıkları yanlış

Düğünle ilgili paylaşım sosyal medyayı çalkaladı: 2020'de eniştemdi şimdi eşim

Düğünle ilgili paylaşım sosyal medyayı çalkaladı: 2020'de eniştemdi şimdi eşim

Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Tiktok, Düğün, Yaşam, Haberler

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Yorumlar (1)

Recep Akelli:

NE ARSIZ EDEPSİZ HALE GELMİŞ BİDE UTANMADAN ENİŞTEM Dİ DİYE PAYLAŞIM YAPMIŞ YAZIK BAŞIMIZA TAŞ YAĞCAK

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