Düğünle ilgili paylaşım sosyal medyayı çalkaladı: 2020'de eniştemdi şimdi eşim - Haberler

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaşılan bir düğün videosu, üzerinde yazılanlar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

"2020'DE ENİŞTEMDİ"

Genç kız, düğün videosunun üzerine "2020'de eniştemdi, 2022'de eşim" notunu düştü. Bu not kafa karışıklığı yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, notla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

HERKES MERAK İÇERİSİNDE KALDI

Videonun kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşime girmesinin ardından video ile ilgili de tartışma başladı. Bazıları, "Belki de uzaktan akrabalardır, ya da arkadaşının eşidir" iddiasında bulundu. Konuyla ilgili taraflardan açıklama ise henüz yok.

Sosyal medyada videoya gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

Hemen eleştirmeyin, belki de arkadaşının eşiydi.

İnsanlar hata yapmış olabilir, belki de doğruyu bulmuşlardır.

Bence etik değil, her ne kadar aşık olsan da eniştem demişsin

Ne yaşadıklarını bilmiyoruz

Yaptıkları yanlış

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