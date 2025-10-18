Haberler

Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı
Düğününde takılan altınların sahte olup olmadığını öğrenmek isteyen damat, altınları zarflara koydurup isim yazdırdıktan sonra kuyumcuya götürdü. O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar damadın davranışını kimileri "mantıklı", kimileri ise "abartılı" buldu.

Davetlilerin taktığı altınların sahte olup olmadığını öğrenmek isteyen damat, tüm takıları zarflara koydurup üzerlerine isim yazdırdı. Düğün sonrası altınları kontrol ettirmek için kuyumcuya giden damadın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Kuyumcuya tek tek zarfları teslim eden damadın videosu, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar damadı "paraya düşkün" bulurken, kimileri de "herkesin yerinde ben olsam aynısını yapardım" diyerek destek verdi.

"İNCE ELEYİP SIK DOKUMUŞ"

Videonun altına, "Altın için evlenmiş", "Dedektif gibi ince eleyip sık dokumuş", "Yaptığı yanlış değil, bunu paylaşması yanlış", "Mantıklı davranmış" ve "Mantıklı adamın hali bir başka oluyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSarhoş Selim:

Damat haklı adam biliyor ki Türkiye'de kazık atmak gelenek

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Genç:

ne boş basit insanlarsınız lan

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıD:

Ortalık kalitesizlik kokuyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
