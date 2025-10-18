Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Davetlilerin taktığı altınların sahte olup olmadığını öğrenmek isteyen damat, tüm takıları zarflara koydurup üzerlerine isim yazdırdı. Düğün sonrası altınları kontrol ettirmek için kuyumcuya giden damadın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Kuyumcuya tek tek zarfları teslim eden damadın videosu, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar damadı "paraya düşkün" bulurken, kimileri de "herkesin yerinde ben olsam aynısını yapardım" diyerek destek verdi.

"İNCE ELEYİP SIK DOKUMUŞ"

Videonun altına, "Altın için evlenmiş", "Dedektif gibi ince eleyip sık dokumuş", "Yaptığı yanlış değil, bunu paylaşması yanlış", "Mantıklı davranmış" ve "Mantıklı adamın hali bir başka oluyor" şeklinde yorumlar yapıldı.