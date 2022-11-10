Düğünde konuğun damada takı taktığı yer pes dedirtti: Yok artık daha neler

Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğünde konuğun şaka amacıyla altını damadın cinsel bölgesine takması şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada konuyla ilgili "Sünnet mi bu? Yok artık daha neler" gibi yorumlarda bulunuldu.

Türkiye'de düğünlerde son dönemde ilginç manzara oluşmaya başladı. Yine o tarz bir video sosyal medyada kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.

FARKLI OLSUN İSTEDİ

Damadın arkadaşı bir farklılık yapıp, altını damadın yakasına değil de cinsel organın bulunduğu bölgeye taktı. Bu anları da kayda aldırdı.

İZLEYENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Videonun sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından çok sayıda yorumda bulunuldu. Sosyal medya kullanıcıları "Sünnet mi bu? Yok artık daha neler" diyerek videonun saçma olduğunu dile getirdi.