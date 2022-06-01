Düğünde dans ettiği kadına para takmak isterken karısından baskın yiyen adam viral oldu - Haberler

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Düğünde dans ettiği kadına para takmak isterken karısından baskın yiyen adam viral oldu

Haberler.com - Yaşam
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Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı. Bir düğünde kaydedilen görüntüde, dans ettiği kadına para takmak isteyen şahıs, karısından yediği baskınla şok oluyor.

Sosyal medyada yayılan bir video, çok sayıda izlenme aldı. Bir düğünde geçen olayda, karısından bağımsız bir noktada başka kadınla dans eden adam, tam para takacağı sırada karısının ani baskınıyla neye uğradığını şaşırıyor.

PARAYI YERE DÜŞÜRÜYOR

Karısını baskınıyla şok olan genç adam, telaş nedeniyle elindeki parayı da düşürüyor. Hemen yere eğilen adam, parayı kaldırdıktan sonra yoluna devam ediyor.

PEŞİNDEN KOŞTU

Hemen yanındaki kadını bırakan adam, elinde bebek olan eşinin peşinden gidiyor ancak kadının sinirli olduğu suratına yansıtıyor. Vatandaş bu videoyu paylaşırken ise, "Sizce karım bana boşanma davası açmış mıdır?" notunu düştü.

Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya Damatlık Gelinlik Düğün Yaşam Haberler

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