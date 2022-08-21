Düğünde damada büyük sürpriz! Gelin de arkasını dönünce gözlerine inanamadı

Askerde olan genç, yeni evlenen ağabeyine sürpriz yaparak düğüne geldi. Askerin salona giriş yapmasının ardından arkasına bakan gelin de gördüğü manzarayla büyük şaşkınlık yaşadı.

Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğünde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.

AĞABEYİNE SÜRPRİZ YAPTI

Askerde olan bir genç, daha önceden düğüne katılamayacağını belirterek, ağabeyine sürpriz yaptı ve düğüne gitti.

AĞLAMAYA BAŞLADI

Akrabalarının da yardımıyla salona giren genç ile ağabeyi karşılaşınca gözyaşları sel oldu. Gelin de yaşanan durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.