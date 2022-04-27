Düğün öncesi gelin tarafından damada gönderilen talep listesi, sosyal medyada gündem oldu

Türkiye'de gerek beyaz eşya fiyatlarının yükselmesi gerekse enflasyondaki artışla birlikte düğün yapmak artık iyice zorlaştı. Evlilik hayali kuran gençler, bu hayallerini gerçekleştirmek için biraz daha fazla çalışmak zorunda kalırken, sosyal medyada gelin tarafından damat tarafına gönderildiği iddia edilen bir liste, çok konuşuldu.

GELİN TARAFININ TALEPLERİ

Gelinin ailesi tarafından hazırlanan listede, damadın yapması gerekenler sıralandı. Altınlarla ilgili detaylara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan listenin sonundaki, "Bu şartları erkek tarafı olarak kabul ediyorsanız buyurun gelin" notu da gözlerden kaçmadı.

İşte sosyal medyada çok konuşulan o liste:







