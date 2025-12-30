Erzurum'da aile hekimi, çiftliğinin çevresinde yaban hayatını gözlemliyor

ERZURUM'un Oltu ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Halil İbrahim Taşçı, çiftliğinin çevresine yerleştirdiği fotokapanlar ve uçurduğu dronla yaban hayatını gözlemliyor.

Oltu ilçesinde doğaseverliğiyle bilinen Dr. Halil İbrahim Taşçı, Kesik Köprü mevkisindeki çiftliğinin çevresine fotokapanlar yerleştirdi. Fotokapanların aldığı görüntülerle çiftliğinin çevresindeki yaban hayatı gözlemleyen Dr. Taşçı, zaman zaman uçurduğu dronla da ilçedeki yabani hayvanları kayıt altına alıyor. Mesaisi dışında yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan Taşçı, belirli aralıklarla fotokapanların görüntüsünü alarak bilgisayarına kaydediyor. Bölgede yaygın olan dağ keçileri, tilki, kurt, yaban domuzu ve keklik gibi hayvanları görüntüleyen Taşçı, yaban hayatı izlemekten keyif aldığını söyledi. Taşçı, "Yaban hayatını izlemekten büyük bir keyif alıyorum. Bölgemiz, bu konuda oldukça zengin. Doğasever biri olarak aynı zamanda yaban hayvanlarının avlanmasına engel olmaya çalışıyorum" dedi.