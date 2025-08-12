Down Sendromlu Emrecan'a Kuaförde Sürpriz Doğum Günü Partisi

Güncelleme:
Avcılar'da kuaförde çalışan Down sendromlu Emrecan Kesler için patronu ve mesai arkadaşları tarafından 36. yaş günü için sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Kutlama, renkli süslemeler ve eğlenceli müzikle gerçekleştirildi.

AVCILAR'da kuaförde çalışan Down sendromlu Emrecan Kesler'e, patronu ve mesai arkadaşları tarafından 36'ncı yaş gününde doğum günü partisi düzenlendi.

Denizköşkler Mahallesi'nde erkek kuaförü Ahmet Köse Canaslan, 12 yıldan bu yana yanında çalıştırdığı, Down sendromlu Emrecan Kesler'in 36'ncı doğum gününde süpriz bir kutlama yaptı. Organizasyon ve tanıtım yapan bir arkadaşı ile birlikte hazırlık yapan Canaslan, kuaför dükkanını balonlarla süsledi. Emrecan'ın doğum günü için getirilen ses sistemi ile birbirinden hareketli parçalar çalındı. Hareketli şarkılarla dans eden Emrecan için meşaleler eşliğinde doğum günü pastası kesildi. Mahalledeki çocuklar da Emrecan için tempo tuttu.

'EMRECAN BİZİM CEO'MUZDUR'

Dört çocuk annesi Didar Kesler, oğlu Emrecan'ı bazı yakınları ile birlikte bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Didar Kesler, "Allah razı olsun. O kadar mutlu oldum ki, o mutlu olduysa ben de mutlu olurum. Ben üzülürsem o da üzülür. O sevinirse ben de sevinirim. İkimiz arasındaki diyalog böyle" dedi.

İş yeri sahibi Ahmet Köse Canaslan, "Emrecan bizim Ceo'muzdur. Doğum gününü en güzel bir şekilde kutlamamız gerektiğine inandık. O bizim canımız. İyi ki doğdu, iyi ki var. Emrecan bizim her şeyimiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
