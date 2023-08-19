Dörtyol'da traktörden düşen genç hayatını kaybetti
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HATAY'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki bir traktörden düşen Emrullah Kazan (20) yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, seyir halindeki traktörden düşen Emrullah Kazan (20), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 31 VT 501 plakalı traktörde yolcu konumuda bulunan Emrullah Kazan, dengesini kaybederek araçtan düştü. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrullah Kazan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Yaşam