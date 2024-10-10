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Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

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Ünlü restoranların da aralarında olduğu birçok işletmenin dana etine domuz eti karıştırdığının ortaya çıkması Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki domuz eti, dana etinden daha pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili restoranların kullandığı domuz etinin çiftliklerde yetiştirilen evcil domuzların eti olmadığını, yaban domuzları olduğunu ifade etti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de ilk kez yayınlamaya başladığı taklit-tağşiş ürünler listesinde, aralarında ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf da olmak üzere birçok işletmede domuz etinin kullanıldığı ortaya çıktı. Çiftliklerde yetiştirilen domuz etinin fiyatının dana etinden daha pahalı olması, "Restoranlar neden domuz etini tercih ediyor?" sorusunu gündeme getirdi.

YABAN DOMUZLARINI KULLANIYORLARMIŞ

1963 yılında İzmir'in Alsancak ilçesinde kurulan ve 1990'ların başından bu yana domuz yetiştiriciliği ve domuz eti satışı yapan Gourmet Pork şirketinin ithalat sorumlusu Halit Özbahçıvan, Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Akyol'a yaptığı açıklamada, bakanlığın listesinde yer alan söz konusu şirketlerin kullandığı domuz etinin çiftliklerde yetiştirilen evcil domuzların eti olmadığını, yaban domuzları olduğunu belirtti. Karkas (kemikli) dana etinin 300-350 liradan satıldığını, karkas domuz etinin de güncel satış fiyatının 350-400 lira bandında olduğunu vurgulayan Özbahçıvan, "Ucuz olması için çiftliklerde yetiştirilen domuzların etlerini kullanmaları anlamsız olur. Hem böyle bir fiyat skalası varken hiçbir şirket bu riske girmez. Onların kullandığı sağlıklı olan çiftlik domuzları değil, yasalara aykırı şekilde avlanan ve ticareti yapılan yaban domuzları" ifadelerine yer verdi.

"BİZE DE SATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Yaban domuzları için adı konulmamış gayri resmi bir piyasa olduğunu ve bu piyasanın avcılar tarafından avlanan domuzlarla döndüğünü belirten Halit Özbahçıvan "Bazen avcılar bize bile gelip vurdukları yaban domuzlarını satmaya çalışıyorlar" dedi.

PARAZİT RİSKİ VAR

Çiftliklerdeki domuzların etleri için özel olarak yetiştirildiğini ve gerekli sağlık kontrollerinden geçtiğini belirten Özbahçıvan, ucuza satılan ve firmaların kullandığı yaban domuzu etlerinin ise 'Trişin' adı verilen parazit içerme riski taşıdığını belirtti. En çok domuz etinden bulaşan 'trişin' ya da 'trişinellozis' paraziti, domuzlarda herhangi bir hastalık yapmasa da insanlarda ölümcül hastalıklara yol açabiliyor.

Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (1)

Hüseyin Civelek:

Domuz eti yüzde elli daha ucuzdur Almanyada.Yağ oranı yüzde 33 olduğundan zararları çoktur.Dinimizde necis olduğundan haramdır.Millete domuz yedirenler hesabını nasıl verecekler.Para için herşey mübah oldu ülkemizde.Bir Rizeli olarak yönetimi ele alırsam,hepinizi kıbleye doğru çekecem.

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