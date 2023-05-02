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Adana'da ablasının eski eşi tarafından öldürülen Doktor Sümeyye 6 ay önce evlenmiş

Adana'da ablasının eski eşi tarafından öldürülen Doktor Sümeyye 6 ay önce evlenmiş

Yaşam Haberleri

Adana'da ablası Rahime Yıldız'ın eski eşi Uğur Doğan'ın annesi Şerife Yıldız ile birlikte öldürdüğü Aile Hekimi Sümeyye Ergin'in 6 ay önce öğretmen Ramazan Ergin ile evlendiği belirlendi.

DOKTOR SÜMEYYE 6 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Adana'da ablası Rahime Yıldız'ın eski eşi Uğur Doğan'ın annesi Şerife Yıldız ile birlikte öldürdüğü Aile Hekimi Sümeyye Ergin'in 6 ay önce öğretmen Ramazan Ergin ile evlendiği belirlendi. İkizi Fatih Yıldız'ın da doktor olduğu öğrenilen Sümeyye Ergin'in eşinin İstanbul'da görev yaptığı ve Adana'ya tayin istediği bildirildi. 10 yıllık doktor olan Sümeyye Ergin'in ölümü görev yapığı İncirlik Aile Merkezi'ndeki arkadaşlarını da yasa boğdu. ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Şerife Yıldız Adana Aile Yaşam Haberler

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