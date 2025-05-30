Doğurganlık hızında alarm: Türkiye nüfusu kendini yenileyememe eşiğinde

Doğurganlık hızında alarm: Türkiye nüfusu kendini yenileyememe eşiğinde
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Doğurganlık hızında alarm: Türkiye nüfusu kendini yenileyememe eşiğinde
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Türkiye'nin doğurganlık hızı 1,48'e gerileyerek nüfusun kendini yenileyemeyeceği seviyeye düştü. Uzmanlar, bu durumun ileride ciddi demografik sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. Hükümet, "Aile 10 Yılı" projesiyle doğum oranını artırmayı hedefliyor.

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde, geleceği doğrudan etkileyen kritik bir sorun var: Doğurganlık hızındaki düşüş ve genç nüfusun yaşlanması. Bu durum, sadece toplam nüfus sayısıyla değil, toplumun yaş yapısıyla da yakından ilişkili.

Bazı çevreler, "Zaten nüfusumuz fazla, 100 milyona yaklaştık. Azalması gerek" görüşünü savunsa da asıl tehlike nüfusun yaş ortalamasındaki artışta gizli. Örneğin, Türkiye'de 2020 yılında medyan yaş 32,7 olarak kaydedildi. Bu, nüfusun yarısının 32,7 yaşından büyük olduğunu gösteriyor.

GÜNEY KORE ÖRNEĞİ KORKUTUYOR

Benzer bir tablo Güney Kore'de daha ileri seviyede yaşanıyor. Ülkede doğurganlık hızı şu an 0,78 seviyesinde. Uzmanlar, 2040-2050 yılları arasında Güney Kore'nin demografik olarak büyük bir çöküş yaşayacağını öngörüyor. 2060 yılı itibariyle her bir çocuğa karşılık 100 yaşlı birey olacağı tahmin ediliyor. Bu da ülkenin iş gücünü kaybetmesi ve sosyal yapının çökmesi anlamına geliyor.

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Türkiye'de de benzer bir eğilim söz konusu. 2007 yılında 2,16 olan doğurganlık hızı, 2015'te 2,15 seviyesindeyken 2024 itibariyle 1,48'e düştü. Bu oran, nüfusun kendini yenileyemeyeceği anlamına geliyor. Uzmanlara göre, nüfusun sabit kalabilmesi için doğurganlık oranının en az 2,10 olması gerekiyor.

Doğurganlıktaki bu düşüşe çeşitli nedenler gösteriliyor. Artan şehirleşme ve eğitim oranı, kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik maliyetler ve yaşam tarzındaki değişimler bu nedenler arasında öne çıkıyor.

"AİLE 10 YILI" DÖNEMİ BAŞLIYOR

Hükümet ise bu endişe verici tabloyu tersine çevirmek için çeşitli adımlar atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2035 dönemini "Aile 10 Yılı" ilan ettiklerini duyurdu. Bu çerçevede, evlenecek çiftlere yönelik ekonomik teşviklerin sunulması ve aile yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uzmanlar, demografik dengenin korunması için kısa vadeli değil, uzun vadeli sosyal politikaların ve sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Yaşam
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