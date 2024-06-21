Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada

Hükümet, doğurganlık oranlarının düşmesinin ardından teşvik için çalışmalara başladı. Çalışmalarda doğum izninin uzatılması, kreş ve anne babalara maddi desteğin yanında kira desteği de gündeme geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a talimat verdi.

MKYK TOPLANTISINDA KONUŞULDU

Milliyet'te yer alan habere göre; doğuma teşvik paketi AK Parti'nin son MKYK toplantısında da konuşuldu. Toplantıda ücretli doğum izninin 4 aydan 1 yıla çıkartılması önerdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de öneriye yeşil ışık yaktı.

KREŞ VE KİRA DESTEĞİ DE MASADA

Toplantıda, ikinci ve üçüncü çocuğa devlet desteğinin yanı sıra annenin kademeli olarak izin süresinin arttırılması, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler de ele alındı.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Çok farklı alanlarda ailenin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Aile meselesinin önemine her vesileyle dikkat çekiyoruz. Son veriler bizim haklılığımızı ortaya koydu. Azalan doğum oranları ülkemizde de alarm veriyor. Bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız" diyerek bu konuda bir takım adımlar atılacağının sinyalini vermişti.

"TÜRKİYE İÇİN FELAKETTİR" DEMİŞTİ

Daha önceki bir açıklamasında 2001'de 2,38 olan doğurganlık hızının 2023'te 1,51'e gerilediğine dikkat çeken Erdoğan, "Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor, nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha kararlı olacağız" demişti.