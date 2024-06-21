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Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta dikkat çektiği doğurganlık oranlarındaki düşüş bakanlıkları harekete geçirdi. Doğuma teşvik amacıyla ailelere destek olacak düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de doğum izninin bir yıla uzatılması önerisini destekliyor.

Hükümet, doğurganlık oranlarının düşmesinin ardından teşvik için çalışmalara başladı. Çalışmalarda doğum izninin uzatılması, kreş ve anne babalara maddi desteğin yanında kira desteği de gündeme geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a talimat verdi.

MKYK TOPLANTISINDA KONUŞULDU

Milliyet'te yer alan habere göre; doğuma teşvik paketi AK Parti'nin son MKYK toplantısında da konuşuldu. Toplantıda ücretli doğum izninin 4 aydan 1 yıla çıkartılması önerdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de öneriye yeşil ışık yaktı.

KREŞ VE KİRA DESTEĞİ DE MASADA

Toplantıda, ikinci ve üçüncü çocuğa devlet desteğinin yanı sıra annenin kademeli olarak izin süresinin arttırılması, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler de ele alındı.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Çok farklı alanlarda ailenin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Aile meselesinin önemine her vesileyle dikkat çekiyoruz. Son veriler bizim haklılığımızı ortaya koydu. Azalan doğum oranları ülkemizde de alarm veriyor. Bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız" diyerek bu konuda bir takım adımlar atılacağının sinyalini vermişti.

"TÜRKİYE İÇİN FELAKETTİR" DEMİŞTİ

Daha önceki bir açıklamasında 2001'de 2,38 olan doğurganlık hızının 2023'te 1,51'e gerilediğine dikkat çeken Erdoğan, "Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor, nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha kararlı olacağız" demişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

Hazine ve Maliye Bakanı Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Şimşek Aile İçi Şiddet Yaşam Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

şahabettin Ayyıldız:

Sakın ha kimse dolduruşa gelmesin

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Ahmet null:

Haklısın sen sakın üreme

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şahabettin Ayyıldız:

null demek boş demek insanların aklı kendine yeter

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Ercan Sevinc:

Kesin ve net çözümler mesela asgari ücret te düzgün gerçekten millet in ozguven yaşayacağı ücret ben bu ücretle ne evlenirim nede çocuk yaparım

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Kent Blue:

Millet kendine zor bakıyor üç çocuğa nasıl baksın

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Dermans:

2 çocugum var bana 500 bin tl de versen 3 ü getirmem allah şahit boyle yonetim boyle ülke boyle yaşam koşullarında NOKTA

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ŞAFAK KOR:

HİÇ BİR FAYDASI OLMAZ. SADECE DOĞUMDA VERİLECEK BİR TAKIM HAKLAR VE BELİRLİ BİR YAŞA KADAR ODA 3-5 YAŞ ANCA YAPILACAK DESTEK SONRASI PEKİ ?

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Dağıstan:

Hani para yoktu. Kira ve kreş desteğinden bahsediliyor. Toplanan vergiler ,kamu zamları alınan borçların faizlerine gidiyor ,diye okudum.Demek ki para basacaklar ve enflasyon yine yükselecek. Buyurun buradan yakın

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mrx clay:

Çeyrek altın 5 binlere gelmiş, kiralar dudak uçuklatıyor, kılık kıyafet yanına yanaşılmıyor millet evlenmekten korkuyor. Hadi evlendi yüksek enflasyon yüksek kiralar zor geçim. Hadi bunları da aştı çocuk yaptı. Hadi çocuk yetiştirmenin okutmanın maliyetlerini de karşıladı yetiştirdi okuttu mezun etti eee çocuğa iş var mı? Yok. Uzun lafın kısası sayın yöneticiler sorun doğum izninde değil çok alakasız yerden bakıyorsunuz duruma.

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R lhn:

Daha öncede her çocuk için altın verilecekti. verilen çocuk parası gülünç durumda. Çocuk yapmak kolayda anne baba çalışırken çocuğu kime emanet edecek. bir çocuk bakıcısı 20 bin TL istiyor. Asgari ücret 17 bin TL. Kıreş zaten yok.

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