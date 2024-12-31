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Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?

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"Ölünce Beni Kim Yıkayacak?" afişleriyle gündem olan "Gassal" dizisine izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Gassalların hayatı ve koşulları da ilgi çekmeye başlarken aldıkları maaşlar ise Türkiye'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki gassallar ne kadar kazanıyor? Nasıl gassal olunur? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

Türkiye'de birçok billboardda yer alan "Ölünce Beni Kim Yıkayacak?" afişleriyle tartışma yaratan TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal"a izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

TRT'nin dizisiyle yeniden popülerlik kazanan gassallık, son dönemde merak edilen bir konu haline geldi. Gassal nedir, kimdir, nasıl olunur ve ne kadar kazanır gibi sorular araştırılıyor. İşte 'gassal' hakkında merak edilen bazı bilgiler.

NASIL GASSAL OLUNUR?

  • Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Bölümünden mezun olmak
  • MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olmak.
  • Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak
  • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?

KİMLER GASSAL OLABİLİYOR?

  • Gassal, İslam'ın cenaze yıkama ve kefenleme kurallarını bilmelidir.
  • Kadın cenazeleri kadın gassallar tarafından yıkanır. Erkek cenazeleri erkek gassallar tarafından yıkanır.
  • Gassal, ölü bedenle çalışmaya hazır olmalı ve bu durumun psikolojik ağırlığını kaldırabilecek bir yapıda olmalıdır.

GASSAL MAAŞLARI NE KADAR?

Gassal maaşları, deneyim süresi, eğitim durumu ve görev yapılan kuruma göre farklılık gösterebilir. Gassal maaşları genel olarak aşağıdaki aralıklarda seyretmektedir:

  • Yeni Başlayan Gassal: 30.000 TL
  • 3+ Yıl Deneyim: 42.500 TL
  • 6+ Yıl Deneyim: 45.000 TL
  • 25+ Yıl Deneyim: 47.000 TL
Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıDamla Sengul:

dinî görevler para karşılığı yapılmamalı

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Haber YorumlarıMerxas:

dijmine baw a kala nabın doste lawa.

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıUfuktaki Umut:

azmış maaş

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Haber Yorumlarıhaydar mayvaz:

ne 42 günlük 200 300 den aşağı düşsün hepsi bırakır ellerini ovuşturmaya başlayınca birazda pşi cuf cuf söylenince gelsin mamiler cüzdanı bırakanlar var

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Yorum Beğenme52
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Haber YorumlarıAhmet Öz:

Herkesin yapabileceği bir şey değil ki. Eskiden Birlikte çalıştığım bir arkadaşım bu işi yapıyor zamanında bana da söylemişti eğitimini almamı istedi küfür edip kovaladım çocuğu.

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Haber Yorumlarıkallanpa kurtoglu:

Yıkanmassa toprak kabul etmiyormu

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

birileri yazmış dini görevler para ile olmaz onu cami imanlarına diyeceksin bir köyde 150 kişilik hanede 10 tane maaşlı iman var.. gassallara helal olsun her adamın yapacağı iş değil

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

sevabı çok olan meslek illaki herkesin hayalindeki bir güzel yıkayıp kurulayıp pamuklayıp sarıp sarmalamak istediği ortak biri vardır giderken bu dünyada milletten götürdüklerinini öte yana götüremeyecek olanların gözü arkada kalırmış diyorlar

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Haber YorumlarıHakan Kara:

akp nin kanalı asla izlememeye gayret gösterişyorum trt a haber -atv-kanal 7 akit bunlar yandaş ama klişe dışına çıkılıp eşşeğin bile hakkını teslim etmek gerekirse mükemmel düşünülmüş çarpıcı hep açk meşk saçma sapan ağa filmleri piskopatlık filmleri dışında şunu now ne bileyim başka kalannar düşünememiş mi ,, izlemedim ama seçilen konu çok iyi çok zor bir meslek el becerisine güçlü imana itikate sahip olmalı yapan kişi ağır nbir durum sadece 70-80-90 yaşında insnalar gelmiyor :(

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Haber YorumlarıVEFA:

Ölüyü yıkamak da nedir ya, adam ölmüş zaten, yıkasan ne yıkamasan ne!...

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