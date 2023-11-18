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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada tır şarampole devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.