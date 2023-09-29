Diyarbakır'da tren koyun yüklü tıra çarptı: Sürücü ağır yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı koyun yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı. Kazada onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.
Yük treni hemzemin geçitte TIR'a çarptı: Sürücü ağır yaralandı, hayvanlar telef oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı koyun yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Kırıkkale'den Batman'a giden akaryakıt taşıyan tren, ilçenin Babahaki Kavşağı'ndaki kontrolsüz hemzemin geçitte Fikri S. idaresindeki 21 AEG 190 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tırla çarpıştı.
Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü ağır yaralandı, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerinse itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sürücü, olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.