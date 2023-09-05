Diyarbakır'da otomobil kazası
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan şeritteki otomobile çarptı. Kazada yaralı olmazken otomobillerde hasar oluştu.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan şeritteki otomobile çarptı.
Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Mahabat Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yan şeritte bulunan başka otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralı olmazken otomobillerde hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam