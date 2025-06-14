Diyarbakır'da Nesli Tükenme Tehdidi Altındaki Yavru Su Samuru Görüldü

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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dicle Nehri'nde, 'Nesli tükenme tehdidine yakın' olarak sınıflandırılan bir yavru su samuru görüntülendi. Görüntüleyenler, nesli tehdit altında olan bu canlıyı cep telefonlarıyla kaydetti.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki Dicle Nehri'nde, 'Nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisindeki yavru su samuru görüntülendi.Sur ilçesi tarihi On Gözlü Köprü'nün altında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'Nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan yavru su samuru görüldü. Yavru su samurunu görenler o anları cep telefonuyla görüntülendi. Sudan çıkıp bir süre kıyıda bekleyen yavru su samuru, daha sonra gözden kayboldu.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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