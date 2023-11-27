Diyarbakır'da mahsur kalan çoban kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan çoban, AFAD ve dağcı ekibin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Çoban, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan çoban, AFAD ve dağcı ekibin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Kırsal Karakaya Mahallesi'nde çobanlık yapan Habib Karadağ, dün çıktığı sarp ve dik kayalıklardan inemeyince akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerince durum UMKE ve AFAD ekiplerine bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD İl Müdürlüğü bünyesindeki dağcılar ile jandarma ve bölgedeki dağcı ekibin yardımıyla Karadağ güvenli alana indirildi.

Karadağ, tedbir amaçlı Çüngüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.