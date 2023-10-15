Diyarbakır'da Lise Öğrencilerinden Filistin'e Destek

DİYARBAKIR'da lise öğrencileri, Filistin'deki akranlarına destek olmak için harçlıklarını kumbaraya koyup, bağışladı.

Yenişehir ilçesinde bu yıl açılan Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 138 öğrenci, İsrail ablukasında bulunan Filistin'deki akranlarına destek olmak için kampanya başlattı. Öğrenciler, topladıkları harçlıkları, Filistin ile ilgili duygu ve düşüncelerinin yazılı olduğu notlarla kumbaralara koydu. Daha sonra sınıf başkanları kumbaraları, Filistin'e yardım gönderen derneklere verilmek üzere okul yönetimine teslim etti. 'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Öğrenci Eymen Çapras (10), Filistin için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Filistin'de evleri yıkılan aileler, çocuklar için harçlıklarımızı kumbaraya attık. Bazı arkadaşlarımız da kağıtlara güzel sözler yazarak kumbaraya attı. İnşallah bu kumbara oradakilere ulaşır. Hepimiz bu savaşın sona ermesini istiyoruz. Savaş sona ererse, çok mutlu oluruz. Müslüman ülke olan Filistin'e elimizden geleni yapacağız" dedi. Öğrenci Muhammet Gündüz (16) ise "Filistin için elimizden ne gelebilir diye düşündük. Kumbara fikri ortaya çıktı. Arkadaşlarım kumbaraya harçlık kattılar. Elimizden bu geldi. Kumbaraya kardeşlerimiz için güzel sözler de yazdık. Bir nebzede olsa onlar için bunu yaptık. Savaşın masum tarafı, çocuklardır. Bizler de depremde acılar yaşadık. Onlar için de bunu yaptık" diye konuştu.