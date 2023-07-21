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Diyarbakır'da Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, ADEM kursiyerleriyle bir araya geldi

Yaşam Haberleri

Ergani'de 2. Nolu Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret eden Kaymakam Ahmet Karaaslan ve eşi Tülin Karaaslan, tamamlanan çalışma ve aktif kurslar hakkında bilgi aldı. Karaaslan, usta öğretici ve kursiyerleri özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirerek, gayretli çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Diyarbakır'da Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, ADEM kursiyerleriyle bir araya geldi.

Ergani'de 2. Nolu Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret eden Kaymakam Ahmet Karaaslan ve eşi Tülin Karaaslan, tamamlanan çalışma ve aktif kurslar hakkında bilgi aldı.

Karaaslan, usta öğretici ve kursiyerleri özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirerek, gayretli çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Ahmet Karaaslan Diyarbakır Aile Yaşam Haberler

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