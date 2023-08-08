Diyarbakır'da Edebiyat Parkı Hizmete Açıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, kitap okumayı ve şiir yazmayı sevenlere yönelik Edebiyat Parkı'nı hizmete açtı. Parkta kitap kafesi, oyun alanları, kamelyalar ve yürüyüş yolları gibi birçok özellik bulunuyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, kitap okumayı ve şiir yazmayı sevenlere yönelik Edebiyat Parkı'nı hizmete açtı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Üçkuyu Mahallesi'nde edebiyat, kitap ve şiir severlere yönelik olarak, 5 bin 500 metrekare alana sahip Edebiyat Evi'nin tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldığını belirtti.

Edebiyat Evi'nin vatandaşların hizmetinde olduğunu aktaran Beşikci, şöyle devam etti:

"Parkımızda kitap kafemiz bulunmakta, ayrıca bahçemizdeki ağaçlarda ve aydınlatma direklerinde şairlerin fotoğrafları yer almakta. Aynı zamanda oyun alanları, kamelyalar, yürüyüş yolları, oturma alanları, Diyarbakırlı şairlerin ve yazarların sözlerini içeren banklar ve sokak hayvanları besleme noktaları yer alıyor. Hem edebiyat hem de doğa ile iç içe olacağınız parkımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ederim, ders çalışan öğrencilere başarılar dilerim. Onlar gelişip bir yerlere geldikçe, hayallerine giden yolda bu mutluluğa vesile olabilirsek ne mutlu bize."