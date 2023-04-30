Diyarbakır'da depremzedelerin dramı: Hasarlı evlerinde mahsur kaldılar

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 8 katlı apartman, ev sahibi Halime Pehlivan'ın yıkılan evinde mahsur kalmasına neden oldu. Pehlivan, evine giremediği için apartmanın önünde yaşamaya başladı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 414'e yükseldi.

DİYARBAKIR'da Halime Pehlivan'ın (73), Bağlar ilçesinde 2 yıl önce aldığı evinin olduğu 8 katlı apartman, Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar gördü. Hasar nedeniyle giremediği, bir süre önce ölen eşiyle hatıralarının olduğu evinin önüne yaklaşık 2,5 aydır gelip oturan Pehlivan, "Her sabah buraya geliyorum, belki 'Evinize girebilirsiniz' derler diye bekliyorum. Kimse bir şey söylemiyor. Ağlayıp gidiyorum. Tek kaldım, çocuklarım da yok" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkıldı. Kent genelinde 414 kişi hayatını kaybederken, 912 kişi de yaralandı. Eski evinde asansör olmadığı için 2021'de kalp rahatsızlığı bulunan eşi Abdüllatif Pehlivan (84) için Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi'ndeki 8 katlı Şahin 2 Apartmanı'nın 4'üncü katındaki daireyi satın alan Halime Pehlivan, bundan 1 hafta sonra eşini kaybetti. Yalnız yaşamaya başlayan Pehlivan'ın apartmanı 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldı. Yalnız olduğu ve korktuğu için çadıra gitmeyen Pehlivan, zaman zaman komşularında ve yeğeninde kalmaya başladı. Pehlivan, yaklaşık 2,5 aydır, hasarlı binanın önüne gelip oturuyor.