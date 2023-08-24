Diyarbakır'da ağır hasarlı binada bir kişi olduğu ihbarı üzerine yıkım durduruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da ağır hasar gören bir binanın yıkımı, içeride bir kişinin olduğu ihbarı üzerine durduruldu. AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ancak binada herhangi bir kişiye ulaşılamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da ağır hasar gören bir binanın yıkımı, apartman içerisinde bir şahsın olduğu ihbarı üzerine durduruldu.

Alınan bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde ağır hasarlı Öz Turan 4 Apartmanı'nın yıkımına başlanacağı sırada içeride bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine Afad, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, itfaiye merdiveni aracılığıyla binanın 7'nci katına çıktı. Ekiplerin kontrolünde herhangi bir kimsenin olmadığı öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar şahsın kaçtığını ileri sürdü.

Bina yıkımından sorumlu Sadık Ay, bugün sabah saatlerinde binanın yıkımına başlayacakları esnada apartman içerisinde bir şahsın olduğu ihbarı üzerine yıkımı durdurduklarını söyledi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin bina içerisindeki arama tarama çalışmaları sonucunda herhangi bir kimseye ulaşamadığını belirten Ay, "Sabah 08.00 sıralarında iş sahasındayken yan taraftaki binadan bir bayan bana seslendi, '7'inci kattaki binada 16-17 yaşlarında erkek çocuk var' dedi. 'Ağır hasarlı binaya giremeyiz. Polisleri çağırın' dedi. Ben de '112 Acil Çağrı Merkezini arayın' dedim. Daha sonra içerideki çocuğun annesi ve kardeşi geldi ağladı. 'Çocuğum 3-4 gündür evde yok, Allah rızası için yardımcı olun bize' dedi. 112 Acil Çağrı Merkezini aradık. AFAD, polis ekip gelerek itfaiye merdiveni ile yukarıya çıktılar, odaları kontrol ettiler. Vatandaşı bulamadılar. Büyük ihtimal kalabalığı görünce arkadan kaçmış. Zaten bu ağır hasarlı bina eski evleriymiş, şimdi başka bir yerde yaşıyorlarmış. Evde tartışmışlar, 3-4 gündür eve gitmiyormuş. Yıkımımıza öğleden sonra başlayacaktık. Bu olay yaşandığı için durdurduk. Bu akşam yıkıma başlayacağız" dedi. - DİYARBAKIR