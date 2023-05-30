Diyarbakır'da 89 yaşındaki saat tamircisi 55 yıldır mesleğini sürdürüyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde mekanik saatçilik yapan 89 yaşındaki Halit Ayçiçek, 8 yıllık imamlık görevini bıraktıktan sonra 2,5 metrekarelik dükkanında 55 yıldır sabırla saatleri onarıp, zaman ayarlıyor.

Sur ilçesinde 2,5 metrekarelik alanda saatçilik mesleğini yapan 89 yaşındaki Halit Ayçiçek, 55 yıldır saat tamiri yaparak adeta sabırla saate yön veriyor. 8 yıl imamlık yapan Ayçiçek, eşinin varlıklı bir ailenin çocuğu olması nedeni ile köylerde yaşayamadığı için 55 yıl önce imamlık mesleğini bırakıp saat tamirciliğine başladı. 6 çocuğunu saatçilik yaparak büyütüp ev bark sahibi yapan Ayçiçek, eşinin vefatıyla hayatını tek başına sürdürüyor.

55 yıldır hayatının böyle geçtiğini söyleyen Ayçiçek, "Evlendikten sonra askere gittim. Askerden dönüp geldikten sonra imam oldum, 4 yıl bir köyde, 4 yıl başka bir köyde imamlık yaptım. Daha sonra imamlıktan vazgeçtim. Eşim köylerde yapamıyordu, zengin varlıklı bir ailenin kızıydı. Ondan sonra gelip saatçilik mesleğini yapmaya başladım. 55 yıldır hayatım böyle geldi böyle gidiyor" dedi.

Saatleri tamir ettiğini ve çalıştırdığını ifade eden Ayçiçek, 10 yıl medresede okuduğunu, 8 yıl da imamlık yaptığını anımsatarak, 2 yıl askerlik yaptığını kaydetti. 89 yaşında olduğunu aktaran Ayçiçek, "Hazineden aldığım 2,5 metrekare dükkanım var. 6 tane çocuğum var hepsi evlendi. Hanımım da vefat etti, tek başıma evde kaldım. Çocuklarımı bu dükkanda çalışarak büyüttüm, evlendirdim" diye konuştu.

İşini severek yaptığını dile getiren Ayçiçek, "Bu işi sinirli insan yapamaz, sinirin olursa 1 yıl bile yapamazsın. Ben başka bir iş yapamadım, başka bir iş yapmam içinde para lazımdı. Saatçilik mesleği o kadar da para gerektirmiyordu. Malzeme aldım, getirdim, oturdum ve çalıştım. Bugüne kadar yaptım ve halada çalışıyorum. İşte benim hayatım böyle geçti. Bir şey sahibi olmadım, zengin olmadım, fakir de olmadım. Kimseye 5 kuruş borç yapmadım. 55 yıldır burada ne komşularıma, ne de müşterilerime sesim çıkmadı" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR