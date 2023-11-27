Diyarbakır'da 700 Metrelik Uçurumdan Kurtarılan Vatandaş

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 700 metrelik uçuruma yuvarlanan bir vatandaş, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin 19 saatlik kurtarma operasyonu sonucu sağ kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 700 metrelik uçuruma yuvarlanan vatandaş Afad, UMKE ve jandarma ekiplerinin 19 saatlik kurtarma operasyonu sonucu sağ kurtarıldı.

Olay, dün saat 15.55'te Çüngüş ilçesi Karakaya Barajında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, uçurum kenarında yürüyen 36 yaşındaki Habib Karadağ, bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Düşmenin etkisiyle Karadağ mahsur kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, Afad, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 13 kişiden oluşan AFAD UMKE ekibi, bugün sabah saatlerinde Karadağ'ı sağ olarak kurtardı. Burada sedyeye alınan Karadağ, 19 saatlik yoğun çalışmanın ardından güvenli bölgeye çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - DİYARBAKIR