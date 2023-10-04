Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri Ağırladı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrencileri ağırladı. Genel Sekreter Abdullah Çiftçi, öğrencilerle birlikte merkezi gezdi ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla bilgilendirme yapıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrencileri ağırladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan sevgisini aşılamak amacıyla öğrencilerle Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.
Çocuklar, merkezde kedi ve köpekleri sevdi.
Etkinlikte, öğrencilere 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün önemi, Hayvanları Koruma Kanunu ve hayvan sevgisi konuları anlatıldı.