Haberler ›› Yaşam ›› Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri Ağırladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri Ağırladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrencileri ağırladı. Genel Sekreter Abdullah Çiftçi, öğrencilerle birlikte merkezi gezdi ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla bilgilendirme yapıldı.