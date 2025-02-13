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Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek geldi. Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birileri kırılır, gücenir, kinlenir diye korkmadan cesurca dinin gereklerini söyleyen Halil Konakçı'yı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadan yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Vaiz Halil Konakcı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA HABERİNİ DİKBAYIR DUYURDU

Açıklama bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dikbayır, "Geçen hafta ' Halil Konakçı' isimli şahısiçin Diyanet İşleri Başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum. Açılan idari soruşturma kapsamında bilgimebaşvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler. Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim" ifadelerine yer verdi.

OKTAY SARAL'DAN DESTEK

Olayın yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Halil Konakçı'ya destek çıktı. Saral, yaptığı açıklamada "Birileri kırılır, gücenir, kinlenir diye korkmadan cesurca dinin gereklerini söyleyen Halil Konakçı'yı tebrik ediyorum" dedi.

İşte Oktay Saral'ın o paylaşımı;

Diyanet soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıEmin Tas:

Halil konakçı yalnız değildir milyonlar arkasında

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Haber YorumlarıOsman SARIKAYA:

Millet artık uyanıyor. Kur'an ve Sahih hadisler dışında hocalara güvenmiyor. İsraf ve şatafatlı hayatlarını gördükçe...

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Haber Yorumlarıoguz ates:

bu adam inşallah diyanet işleri başkanı olurcanım hocam

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Haber YorumlarıAhmet Uzturk:

Yalaka iyi hissettiriyor demi imam mı parti borazanı mı belli değil...

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Haber Yorumlarımurat dural:

Töre dinini yaşayan bir ülkede daha ne beklenir Açın şu Kuranı bir okuyun Allah a şirk koşmaktan vaz geçin.

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

Hakiki imam ve hoca sadece Kuranın ve Sünneti seniyyeyi hatırlatıyor, dinin gereklerini aktarıyor keşke diğer diyanet mensupları da onun kadar cesur olabilse. Hoca sadece korkmadan çekinmeden vazifesini yapıyor.

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Hiç kimse dini Hz.Muhammed (S.A.V) den daha iyi bilemez. Sanki onun yanındaymışsınız gibi neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemezsiniz. Ağzı olan konuşuyor.

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Haber YorumlarıNayci İbrahim:

Demek ki neymiş arka planda bunu kukla gibi konuşturanlar ortaya çıkmaya başlamış bu sarayın soytarı imamıymış....??

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Haber YorumlarıKadir Kurt:

Adamdır Halil hoca şikayet edeni akrabası Meral Akşener bile ihanet ediyor diye partiden ihraç etmişti

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Haber Yorumlarıvelı yun:

dinin gereği mi yalanci adam bunu soylerken bile yalan söylüyor sn

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