Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek geldi. Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birileri kırılır, gücenir, kinlenir diye korkmadan cesurca dinin gereklerini söyleyen Halil Konakçı'yı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadan yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Vaiz Halil Konakcı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddialarına yönelik soruşturma başlattı.
SORUŞTURMA HABERİNİ DİKBAYIR DUYURDU
Açıklama bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dikbayır, "Geçen hafta ' Halil Konakçı' isimli şahısiçin Diyanet İşleri Başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum. Açılan idari soruşturma kapsamında bilgimebaşvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler. Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim" ifadelerine yer verdi.
OKTAY SARAL'DAN DESTEK
Olayın yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Halil Konakçı'ya destek çıktı. Saral, yaptığı açıklamada "Birileri kırılır, gücenir, kinlenir diye korkmadan cesurca dinin gereklerini söyleyen Halil Konakçı'yı tebrik ediyorum" dedi.
İşte Oktay Saral'ın o paylaşımı;