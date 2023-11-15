Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, annesinin cenaze namazını kıldırdı

ORDU - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş(96), rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Binnaz Erbaş için ikindi namazını müteakip Ordu Akyazı Uhud Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve yakınları burada taziyeleri kabul etti. Başkan Ali Erbaş burada yaptığı konuşmada cenazeye katılan bütün herkese teşekkür ederek, annesi için helallik istedi, ardından cenaze namazını kıldırdı.

Kılınan cenaze namazının ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç tarafından yapılan duanın ardından Binnaz Erbaş, Kabadüz ilçesine bağlı Yeşülyurt Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Ordu Valisi Muammer Erol, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri ile ve çok sayıda ilgili katıldı.