Didim'de Vegan Büfe Hizmete Başladı

Didim Belediyesi, vegan yaşamı ve bitki bazlı beslenmeyi desteklemek amacıyla Vegan Büfe açtı. Vegan ürünlerin sunulduğu bu işletme, Altınkum Yalı Caddesi'nde hizmet vermeye devam edecek.

Türkiye'nin ilk vegan festivaline ev sahipliği yapan Didim'de, Didim Belediyesi tarafından önemli bir çalışmaya daha imza atıldı.

Didim'de vegan yaşamı ve bitki bazlı beslenme biçimini desteklemek için, vegan yiyeceklerin tanıtılması adına Didim Belediyesi tarafından açılan ve bu alanda yapılmış ilk belediye işletmesi olan Vegan Büfe hizmete başladı. Kentimizin gözde turistik mekanlarından Altınkum Yalı Caddesi'nde faaliyete başlayan Vegan Büfe'de, vegan ürünler vatandaşlara sunuluyor.

Halkın vegan yiyeceklere erişebilmesi ve sağlıklı yiyeceklerin tanıtılması için açılan, Vegan şef ve vegan personel tarafından işletilen Vegan Büfe Altınkum Yalı Caddesi'nde yaz sonunda kadar hizmet vermeye devam edecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Türkiye'nin ilk, Dünya'nın ikinci vegan dostu kenti olan ve Türkiye'nin ilk vegan festivaline ev sahipliği yapan Didim'de, vegan yaşamı destekleme adına birçok çalışma ortaya koyduk. Bunlardan birisi de Vegan büfe. Altınkum Yalı Caddesi'nde vatandaşlarımızın hizmetine sunulan Vegan Büfe'de vegan ürünler satılmaktadır. Bizler yaşadığımız gezegene ve bu gezegeni paylaştığımız tüm canlılara karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle daha eşit bir dünya ve daha insancıl şartlar için elimizden geleni yapmayı kendimize bir borç biliyoruz. Bu alanda çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - AYDIN