Didem Balçın'ın acı günü! Kötü haberi sevenleriyle paylaştı

'Çakallarla Dans', 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Oflu Hoca'nın Şifresi' gibi başarılı yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Didem Balçın, aldığı acı haberle sarsıldı. 42 yaşındaki oyuncu, babasının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sanat camiasını ve sevenlerini derinden üzen gelişmeyi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Balçın, şu ifadelere yer verdi: "4 Mayıs 2025 Pazar gecesi, canımız babamız Abdülkadir Mahmut Balçın'ı kaybettik. Cenazesi salı günü gerçekleşecek. Detayları ayrıca paylaşacağız."

Didem Balçın'ın paylaşımının ardından birçok oyuncu ve hayranı, yorumlarıyla ünlü isme başsağlığı diledi. Oyuncunun menajeri ise, cenaze töreniyle ilgili bilgilerin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.