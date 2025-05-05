Didem Balçın'ın acı günü! Kötü haberi sevenleriyle paylaştı

Didem Balçın'ın acı günü! Kötü haberi sevenleriyle paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başarılı oyuncu Didem Balçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Abdülkadir Mahmut Balçın'ın vefat ettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, "Canımız babamızı kaybettik" sözleriyle acısını takipçileriyle paylaşırken, cenaze töreniyle ilgili bilgilerin daha sonra açıklanacağını belirtti.

'Çakallarla Dans', 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Oflu Hoca'nın Şifresi' gibi başarılı yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Didem Balçın, aldığı acı haberle sarsıldı. 42 yaşındaki oyuncu, babasının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Didem Balçın'ın acı günü! Kötü haber sevenleriyle paylaştı

Sanat camiasını ve sevenlerini derinden üzen gelişmeyi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Balçın, şu ifadelere yer verdi: "4 Mayıs 2025 Pazar gecesi, canımız babamız Abdülkadir Mahmut Balçın'ı kaybettik. Cenazesi salı günü gerçekleşecek. Detayları ayrıca paylaşacağız."

Didem Balçın'ın acı günü! Kötü haber sevenleriyle paylaştı

Didem Balçın'ın paylaşımının ardından birçok oyuncu ve hayranı, yorumlarıyla ünlü isme başsağlığı diledi. Oyuncunun menajeri ise, cenaze töreniyle ilgili bilgilerin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.