Dicle Barajı Göleti'nde Boğulan Kardeşler Kurtarılamadı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Barajı Göleti'nde akıntıya kapılan kişi ile onu kurtarmak isteyen kardeşi boğuldu. Olay sonrası yapılan müdahalelere rağmen kardeşler kurtarılamadı.