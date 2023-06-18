İzmir'de Derin Dondurucuda 4 Ceset Bulundu, Bisikletiyle İşe Giderken Kamyonetin Çarpmasıyla Ölen Hemşire İçin Tören Düzenlendi

İZMİR'DE DERİN DONDURUCUDA 4 CESET BULUNDU (2)

3'Ü KADIN 1'İ ERKEK 4 TÜRKMENİSTANLININ CESEDİ BULUNDU

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu kişilere ait cesetlerin bulunduğu olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, 18.06.2023 günü 11.00 sıralarında Bayraklı ilçesinden gelen bir ihbar üzerine belirtilen adreste yaptıkları araştırmada, 3'ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1'i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

===================================================

BİSİKLETİYLE İŞE GİDERKEN KAMYONETİN ÇARPMASIYLA ÖLEN HEMŞİRE İÇİN HASTANE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Bisikletiyle işe giderken kamyonetin çarptığı hemşire, hayatını kaybetti (2)

Bisikletiyle işe giderken kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybeden hemşire Ayser Büyükyıldız'ın otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi. Hastane önündeki törene, Sağlık Müdürü Opr. Dr. Muhammed Tosun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve hastane çalışanları katıldı. Yapılan duaların ardından hemşire Büyükyıldız'ın cenazesi defnedilmek üzere uçakla Yalova'ya gönderildi.