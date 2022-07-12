Dev yılanla uğraşan adamın sonu kötü bitti

Genelde kendilerine dokunulmadığı zamanlarda zararsız olduğu bilinen engerek yılanlarıyla ilgili paylaşılan bir video, izleyenleri dahi ürküttü.

YOLDA GÖRDÜ

Yolda arabasıyla ilerleyen bir şahıs, engerek yılanına rastladı. Kendi halindeki yılanı rahatsız eden adam, saniyeler sonra başına geleceklerden habersizdi.

ARACIN ÜZERİNE ATLADI

Dev yılan, bir süre bekledikten sonra ani bir hareketle aracın üzerine atladı. Araçtaki şahıs ise korkudan ne yapacağını bilemedi. Bu anlar saniye saniye kayıtlara yansıdı.