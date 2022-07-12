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Dev yılanla uğraşan adamın sonu kötü bitti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Yolda ilerlediği sırada gördüğü dev engerek yılanının yanında duran ve yılanı rahatsız eden adam, uğradığı saldırı karşısında büyük bir şok yaşadı.

Genelde kendilerine dokunulmadığı zamanlarda zararsız olduğu bilinen engerek yılanlarıyla ilgili paylaşılan bir video, izleyenleri dahi ürküttü.

YOLDA GÖRDÜ

Yolda arabasıyla ilerleyen bir şahıs, engerek yılanına rastladı. Kendi halindeki yılanı rahatsız eden adam, saniyeler sonra başına geleceklerden habersizdi.

ARACIN ÜZERİNE ATLADI

Dev yılan, bir süre bekledikten sonra ani bir hareketle aracın üzerine atladı. Araçtaki şahıs ise korkudan ne yapacağını bilemedi. Bu anlar saniye saniye kayıtlara yansıdı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (1)

Kemal Aslan:

Korona tiyatrosu yeniden 2022 kis koleksiyonu

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