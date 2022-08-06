Dev piton, köpeği esir aldı! Gerisini izlemeye yürek dayanmıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dev piton, köpeği esir aldı! Gerisini izlemeye yürek dayanmıyor

Dev bir piton yılanının köpeği esir aldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan köpeğina attığı çığlıklar, izleyenlerin yüreklerini parçaladı.

 - Güncelleme:

Doğanın en tehlikeli ve zehirli hayvanlarının başında gelen yılanlar, zaman zaman doğadaki diğer hayvanlara da zor anlar yaşatabiliyor. Yine bu şekilde meydana gelen bir olay, sosyal medyada paylaşıldı.

KÖPEĞİN ETRAFINI SARDI

Dev piton yılanı, gözüne kestirdiği köpeği her şeyden habersiz şekilde vücudunun arasına aldı. Yılan köpeği sıkmaya başladıktan sonra çevredekiler yardıma koştu.

ACI İÇİNDE ÇIĞLIK ATTI

Yılanın tehlikesinden habersiz olan köpek, korkmasının ardından acı içinde çığlık attı. Neyse ki çevredekilerin zamanında müdahalesi köpeğin kurtulmasını sağladı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son Dakika Haberleri

title