Dev piton, köpeği esir aldı! Gerisini izlemeye yürek dayanmıyor

Doğanın en tehlikeli ve zehirli hayvanlarının başında gelen yılanlar, zaman zaman doğadaki diğer hayvanlara da zor anlar yaşatabiliyor. Yine bu şekilde meydana gelen bir olay, sosyal medyada paylaşıldı.

KÖPEĞİN ETRAFINI SARDI

Dev piton yılanı, gözüne kestirdiği köpeği her şeyden habersiz şekilde vücudunun arasına aldı. Yılan köpeği sıkmaya başladıktan sonra çevredekiler yardıma koştu.

ACI İÇİNDE ÇIĞLIK ATTI

Yılanın tehlikesinden habersiz olan köpek, korkmasının ardından acı içinde çığlık attı. Neyse ki çevredekilerin zamanında müdahalesi köpeğin kurtulmasını sağladı.