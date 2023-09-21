Dev balina ölmeden içinde oluşan gaz nedeniyle korkunç bir şekilde patladı

California açıklarında bir grup balıkçı, ölü bir kambur balinanın patlamadan önce iç organlarını denize fırlattığı anı kaydetti. Videoda, tekne leşin yanına yanaştığında, balinanın ağzından su fışkırdı ve karnında sıkışan gaz boşaldı. Bu, dalak, ince bağırsak ve mide dahil olmak üzere iç organlarının patlamasına neden oldu.

Kayıkçılar, okyanustaölmek üzere olan bir balinanın patlamadan önce 'son bir geğirti' çıkararak iç organlarını denize saldığı korkunç anı kaydetti.

'National Geographic Anı', Pasifik Okyanusu'nda cansız bir kambur balinayı tespit eden bir grup balina gözlemcisi tarafından Kaliforniya açıklarında gözlemlendi.

Tekne leşin yanına yanaştı ve ağzından su fışkırdı ve karnında sıkışan gaz boşaldı; bu da dalak, ince bağırsak ve mide dahil olmak üzere iç organlarının patlamasına neden oldu.

Korkunç video, popüler hayvan Instagram hesabı Nature Is Metal tarafından paylaşıldıktan sonra internette büyük ses getirdi.

Klip ilk olarak Shayne'in anı yakaladığı için itibar kazanan Ozzy Man'in Video Lisanslama hesabında yayınlandı.

Nature Is Metal'in başlığında "Bu şiddetli patlamalar balinalara özgüdür, çünkü çürüyen hayvanların büyük çoğunluğu öldükten sonra biriken gazı içeride tutamazlar" yazdı.

Bir hayvan öldüğünde,ceset içindeki bakteriler, ayrışma sürecinin bir parçası olarak metan üretir.

Gaz vücuttan salınmazsa, hayvanın leşini parçalamaktan başka çaresi kalmayana kadar yavaş yavaş birikir.

Hayvanın ana vücut boşluklarında metan gazı birikerek şişmesine neden oluyor; bu da kısa süre sonra hayvanın patlayacağının bir işareti olarak görülür.

Nature Is Metal'e göre, 'Gaz birikmesi eninde sonunda kapasiteye ulaşacağından ve kaçış için en az dirençli yolu bulacağından, bunu önlemenin tek yolu balinanın derisinipatlamadan önce delmek olacaktır'.

Videodaki balina, gazın salınmasından sonra yavaş yavaş deniz tabanına doğru batmaya başladı.

National Geographic'e göre, tüm diğer balık türlerinin leşi yemek için leşin etrafında toplanacak Leşten geriye sadece kemikler kaldığı zaman kemiklerden beslenen balıklar leşi yemeye devam edecek. Balina leşinin tamanen yok olması en az 30 yıl sürecek.