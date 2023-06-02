Derbent'te Çevre Haftası Etkinlikleri Kutlandı

Derbent Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi. Programda resim ve şiir yarışması düzenlendi, geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda eğitim verildi ve uçurtma şenliği yapıldı.