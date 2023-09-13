Depremzede, yapmaya çalıştığı barakanın çatısında mahsur kaldı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve evi Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan depremzede, barınmak için yapmaya çalıştığı barakanın çatısında mahsur kaldı. Depremzede Ali Çalış'ı itfaiye ekipleri çatıdan indirdi. Ali Çalış, "Ben normalde depremzedeyim. Kendi imkanlarımla dubleks içten çıkmalı bir prefabrik ev yapıyordum ama içeriden çıktık, çatının çinkolarını çakınca nasıl ineceğimi düşünemedim o an için. Yağmur geliyor korkusuyla bir an önce çatı çinkolarını çaktık ama aşağı inmekte zorlandım, inemedim" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evi Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasarlı olduğu için ekiplerce yıkılan Ali Çalış kendi evini yapmak istedi. Barakadan dublex tarzı ev yapan Çalış, evin çatısına içerideki merdivenden çıkarak çinkoları vidaladı. Tüm çinkoları çakan Ali Çalış inecek yer kalmayınca komşulardan yardım istedi. Komşular itfaiyeye haber verdi ve depremzede mahsur kaldığı çatıdan kurtarıldı.

"NASIL İNECEĞİMİ DÜŞÜNEMEDİM"

Depremzede Ali Çalış şunları söyledi:

"Ben normalde depremzedeyim. Kendi imkanlarımla dublex içten çıkmalı bir prefabrik ev yapıyordum ama içeriden çıktık, çatının çinkolarını çakınca nasıl ineceğimi düşünemedim o an için. Yağmur geliyor korkusuyla bir an önce çatı çinkolarını çaktık ama aşağı inmekte zorlandım inemedim. Komşulardan yardım istedim onlar da itfaiyeyi aradı. Sağ olsun milletimizden, devletimizden, belediyemizden Allah razı olsun kurtardılar çok şükür."