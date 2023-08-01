Depremzede Merve'ye Doğum Günü Sürprizi

6 Şubat depremi sonrası 5,5 aydır ailesiyle birlikte Kütahya'da ikamet eden depremzede Merve Köse'ye canlı yayınla doğum günü sürprizi yapıldı.

Dumlupınar Üniversitesi yurdunda kalan ve 9 yaşına giren Köse, bayram ziyaretinde Birlik Vakfı Başkanı Ali İhsan Özdemir'e kendisi için doğum günü kutlaması yapılmasını istedi. Bir süre sonra rahatsızlanan Merve tedavi için İzmir'e götürüldü. Başkan Özdemir, Merve için vakıf binasında AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve KSBÜ Rektörü Ahmet Tekin'in katıldığı bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Doğum günü pastasının mumları yakılarak, görüntülü olarak Merve'nin annesi arandı. Doğum günü pastası 'İyi ki doğdum Merve' sloganları ile kesildi. Sürpriz doğun günü kutlaması sebebiyle duygulanan Merve, gözyaşlarını tutamadı.

Başkan Önsay ve milletvekilleri Demir ve Bayırcı da Merve'ye canlı yayında hediyeleri göstererek, Kütahya'ya geldiğinde bizzat kendisine takdim edeceklerini dile getirdiler.

Birlik Vakfı Başkanı Ali İhsan Özdemir, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara ne yapsak azdır. Merve, 6 Şubat depreminde Osmaniye'de bir süre enkaz altında kalmış ve kurtarılmış. Ailesiyle birlikte kendisini 5,5 aydır Kütahya'da misafir ediyoruz. Rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce tedavi için İzmir'e gitmişti. Tedavi için İzmir'e götürülmesinde Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Sertaş Erarslan'ın da desteği için kendisine ayrıca teşekkür ederim. Merve, inşallah kısa süre sonra tedavisini tamamlayıp tekrar Kütahya'ya denecek" dedi. - KÜTAHYA