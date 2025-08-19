Depremzede Köpek, Çöpten Bulunan Yavru Kediyi Sahipleniyor

Depremzede Köpek, Çöpten Bulunan Yavru Kediyi Sahipleniyor
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, depremzede bir köpek sahiplerinin çöpten bulduğu bir yavru kediyi emzirerek annelik yapıyor. Şifa ve Gofi'nin dostluğu, görenleri şaşırtıyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde depremzede olduğu ifade edilen dişi köpek, sahiplerinin çöpte bulduğu kediye annelik yapıyor.

Reyhanlı'da ayakkabıcılık yapan İbrahim Budanur (47), asrın felaketinde yaşadığı Hatay'ın Antakya ilçesinde bir süre konteynerde kaldıktan sonra Adana'ya taşındı. Budanur, komşuları tarafından kendilerine verilen ve depremzede olduğu ifade edilen dişi köpeği sahiplendi. Aile, köpeğe 'Şifa' adını verdi. Bir süre sonra çöpte ölmek üzere yavru kediyi bulan aile, onu da evlerine getirdi. Gebe olan Şifa, yavru kediyi emzirerek, annelik yapmaya başladı. 'Gofi' adı verilen kedi kısa sürede sağlığına kavuştu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine dönen ailenin baktığı köpek ile kedinin birlikte görüntüleri ise görenleri şaşırtıyor. İkinci kez gebe kalan Şifa, Gofi'yi halen emzirip yavrusu gibi sahipleniyor. İbrahim Budanur, "Ailemizin bir parçası haline gelen köpek ile kedi, anne ve yavrusu gibi davranıyor" dedi.

