Depremzede Kardeşler Kırıkkale İtfaiyesini Ziyaret Etti

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Göksun ilçesinde enkazdan çıkarılan iki kardeş, babalarıyla Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. İtfaiye personeli tarafından karşılanan çocuklara hediyeler verildi ve bir süre itfaiye aracında gezdirildi. Baba Antürk, Kırıkkale itfaiyesine teşekkürlerini sundu.

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde deprem sonrası enkaz altından çıkarılan 2 kardeş, babalarıyla birlikte Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde kendilerini kurtaran personeli ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Göksun ilçesinde enkaz altında kalan 8 yaşındaki Kerem Abdullah ve 5 yaşındaki Zehra Antürk, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kerem Abdullan ve Zehra, babaları Ahmet Antürk ile birlikte Kırıkkala'le gelerek kendilerini kurtaran itfaiye personelini ziyaret etti. Depremzede kardeşler, Kahramanmaraş'tan getirdikleri hediyeleri itfaiye personeline vererek, teşekkür etti. İtfaiye personeli de depremzede kardeşleri itfaiye aracına bindirilerek, bir süre gezdirdi.

Baba Antürk, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, Depremde annemi ve eşimi kaybettim. Çocuklarım Zehra ve Kerem Abdullah'ı çok şükür kurtardık. Buraya teşekkür etmek için geldik. Çocuklarımı Kırıkkale itfaiyesi sayesinde kurtardık. Başkanımıza da ayrıca teşekkür ederim. Kalktı yanımıza kadar geldi. Bizi ziyaret etti, taziyede bulundu. Hepsinden Allah razı olsun dedi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Amiri Abdurrahman Gök ise depremzede ailenin bu ziyaretle kendilerini gururlandırdığını belirterek, Ahmet Bey ile depremden sonra da irtibatımızı kesmedik, özel günlerde sürekli konuşuyoruz. Sağ olsun onlar da bizi arayıp soruyorlar. İnşallah başımıza bir daha bu felaketler gelmez. Diyecek söz bulamıyorum. Çünkü yaşamakla görmek çok farklı. Depremden sonra itfaiye personelimizle 11 vatandaşımızı canlı olarak enkazdan çıkardık. İkisi Kerem Abdullah ve Zehra'ydı. Tabi cenazelerimiz de vardı. Allah onlara rahmet eylesin diye konuştu. (DHA)