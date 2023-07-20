Depremzede çiftin nikahı Lüleburgaz'da kıyıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çift, Lüleburgaz'da nikahlarını kıydı. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce çiftin nikah şahidi oldu.
Depremzede çiftin nikahı Lüleburgaz'da kıyıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek Lüleburgaz ilçesine gelen çift, nikah akdi için Lüleburgaz Belediyesi'ne başvuruda bulundu.
Kentte misafir edilen Kader Aşkar ve Hüseyin Türk'ün nikahında Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce çiftin nikah şahidi oldu.
Kaymakam Yüce, evlilik cüzdanını teslim ettiği çifte mutluluk diledi.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Yaşam