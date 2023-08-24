Depremin Vurduğu Hatay'da Gençler Canlarını Hiçe Saydı

Eline çekici alan gençler, cami kubbesindeki alüminyum için canlarını hiçe saydı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da yıkılacak olan cami kubbesindeki alüminyumu söken gençler, metrelerce yüksekte çökme tehlikesini umursamadan canlarını hiçe saydılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Kırıkhan ilçesinde hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor. Vatandaşlar, yıkılacak olan bina ve yapılardan maddi değeri olan metalleri sökmek için canlarını hiçe sayıyorlar. Kırıkhan ilçesi Cumhuriyetin Mahallesi'nde bulunan Merkez Ulucami'de depremde ağır hasar aldı ve ekipler tarafından yıkılacak. Caminin çökme tehlikesini umursamayan 2 şahıs, kubbeye çıkarak metrelerce yüksekte çekiçle alüminyum söktüler. Şahısların bu yaptıkları, hayrete düşürdü.