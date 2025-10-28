Depreme canlı yayında yakalandı, korkudan ne yapacağını şaşırdı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bir sosyal medya yayıncısının yaptığı canlı yayın sırasında kameralara yansıdı.

KENDİSİNİ MASANIN ALTINA ATTI

Yaklaşık bir dakika süren deprem sırasında, yayıncı ilk anda duyduğu sesin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ardından masa ve ekipmanların sallandığını fark eden sosyal medya yayıncısı, "Deprem oluyor, çok sallandık!" diyerek kendisini masanın altına attı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.