Depreme canlı yayında yakalandı, korkudan ne yapacağını şaşırdı

Depreme canlı yayında yakalandı, korkudan ne yapacağını şaşırdı
Depreme canlı yayında yakalandı, korkudan ne yapacağını şaşırdı
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem anı, bir sosyal medya yayıncısının kamerasına yansıdı. Canlı yayında olduğu sırada sarsıntıyı hisseden ve paniğe kapılan yayıncı, "Deprem oluyor, çok sallandık!" diyerek kendini masanın altına attı.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Deprem, bir sosyal medya yayıncısının canlı yayını sırasında yaşandı ve yayıncı kendisini masanın altına attı.
  • Deprem görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bir sosyal medya yayıncısının yaptığı canlı yayın sırasında kameralara yansıdı.

KENDİSİNİ MASANIN ALTINA ATTI

Yaklaşık bir dakika süren deprem sırasında, yayıncı ilk anda duyduğu sesin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ardından masa ve ekipmanların sallandığını fark eden sosyal medya yayıncısı, "Deprem oluyor, çok sallandık!" diyerek kendisini masanın altına attı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
