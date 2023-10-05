Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonucu Kuzey Çevre Yolu bölgesi, depremde en az zarar gören bölge olarak cazibe merkezi haline geldi. Bölgeye olan ilgi artarken, esnaflar da bölgenin gelişiminden memnun.

Depremden sonra Kuzey Çevre Yolu bölgesi cazibe merkezi oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonucu dağ yamacında bulunan Kuzey Çevre Yolu bölgesi, depremde en az zarar gören bölge olarak cazibe merkezi oldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası nda kentin birçok yeri etkilenmiş, bazı mahallerinde ise ayakta bina kalmamıştı. Büyük çoğunluğu Onikişubat ilçesinde bulunan Kuzey Çevre Yolu olarak bilinen bölge ise depremi en az zararla atlatan alanlardan birisi konumunda. Depremin yaralarının sarıldığı bu günlerde zeminin sağlam olması bölgeyi yeni cazibe merkezlerinde biri yapıyor.

Bölgeye depremden önce taşındığını ve alanın zamanla daha da güzelleşeceğini söyleyen esnaf Hakan Kılavuz, "Çok şükür bir biz zarar görmedik depremden 1,5 yıl önce bu bölgeye geldim. Depremden öncesi ve sonrasında ne olduğunu biliyorum. Yer çoğaldı, bu şekilde de baya bir gidecek, daha da çoğalacak ve güzelleşecek. Kahramanmaraş'ımızın bu Kuzey Çevre Yolu gururumuz. Çok güzel bir yer. İyi ki burada bir iş yeri almışız. Çok mutlu ve memnunum" ifadeleri kullandı.

Kuzey Çevre Yolu bölgesinin bu kadar gelişeceğini düşünmediğini dile getiren direksiyon eğitmeni Erkan Abdurrahmanoğlu ise, "Kuzey Çevre Yolu'na eğitim vermeye geldiğimizde burası bomboş bir alandı. Buralara bu kadar büyük dükkan ve iş yerleri yapıldığında kim gelecek demiştim. Ama depremden sonra görüldü ki, buralara büyük bir rağbet oldu" dedi.

Bölgeye ilk gelen esnaflardan birisi olduğunu söyleyen esnaf Kerem Salih Gemci ise, "Buraya ilk gelen esnaflardan birisi benim. Zamanla gelişiyordu tabi. Depremden sonra bölgenin zemini sağlam olduğu için dağlık olduğu için ciddi anlamda rağbet arttı. Boş dükkan kalmadı diyebiliriz. Tahmin ediyorum ki Uzun Çarşı ve Tekerek'ten farkı kalmayacak" şeklinde konuştu.